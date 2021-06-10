Бадюков назначен заместителем гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям
21:29
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков занял пост заместителя генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям, сообщается на официальном сайте команды.
Бадюков будет работать вместе со спортивным директором Андреем Зюзиным.
Бадюков — воспитанник московского «Динамо». Основные трофеи завоевал в составе «Ак Барса». Вместе с казанским клубом он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2008/2009 и 2009/2010, трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов.
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