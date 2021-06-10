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Бадюков назначен заместителем гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям

21:29
Алексей Бадюков. Фото Владимир Беззубов., photo.khl.ru
Алексей Бадюков. Фото Владимир Беззубов., photo.khl.ru
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков занял пост заместителя генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям, сообщается на официальном сайте команды.

Бадюков будет работать вместе со спортивным директором Андреем Зюзиным.

Бадюков — воспитанник московского «Динамо». Основные трофеи завоевал в составе «Ак Барса». Вместе с казанским клубом он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2008/2009 и 2009/2010, трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов.

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