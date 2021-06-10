Бадюков назначен заместителем гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков занял пост заместителя генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям, сообщается на официальном сайте команды.

Бадюков будет работать вместе со спортивным директором Андреем Зюзиным.

Бадюков — воспитанник московского «Динамо». Основные трофеи завоевал в составе «Ак Барса». Вместе с казанским клубом он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2008/2009 и 2009/2010, трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов.