Зиньковский рассказал, кто выделяется в ХК «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что нападающий хоккейного клуба красно-белых Николай Голдобин отлично проявляет себя в каждом матче.
«Раньше был на хоккее, начали с прошлого сезона ходить, больше пяти игр, наверное, за прошлый сезон посетили, сейчас вот открыли сезон. Нам нравится, ходим, поддерживаем. Николай Голдобин тоже часто ходит на футбол, мы сейчас как раз с ним пересеклись, заходили к ним в раздевалку, чуть-чуть пообщались. Его, конечно, выделю из состава «Спартака», он и в игре с ЦСКА отметился двумя голевыми передачами и голом. И, в принципе, в каждой игре отлично выглядит, лучше всех. Лидер команды. Конечно, было бы интересно организовать совместный тимбилдинг между футбольной и хоккейной командами, обсудим, почему нет. Хоккей на траве можно, супруга подсказывает. Будет идеально совместить футбол и хоккей. Гостевые матчи хоккейного «Спартака», к сожалению, не смотрю, времени не бывает, все равно чаще футбол смотрим. И хоккей по телевизору — немного не то. Не люблю хоккей по телевизору, вживую намного лучше и интереснее смотреть», — приводит слова Зиньковского ТАСС.
28-летний Голдобин в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 18 матчей, забросил 12 шайб и отдал 16 голевых передач.
«Спартак» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 18 матчах.
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