Билялетдинов — о календаре КХЛ: «Не получается тренироваться как надо, у нас постоянно идут игры»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:1) рассказал о сложностях команды, связанных с календарем лиги.
«Откровенно говоря, сейчас тренироваться по-настоящему не получается как надо. Сложно тренироваться так, как было в свое время, ведь у нас игры постоянно идут. То по три подряд, четыре матча подряд, потом будет пять игр подряд. Когда тренироваться? Мы берем и показываем игры, видео, они и сами смотрят, разбираются. Идет рабочий процесс, но не всегда докопаешься до сути. Мы пытаемся. На тренировке можно над чем-то поработать отдельно, в игре дается задание определенное. Игроки должны выполнять его, старание есть, желание есть… Но чего-то не хватает.
Не могу сказать, что плохо выглядели по движению, может на фоне Дроздова и Башкирова, они быстрые ребята, но не скажу что плохо выглядели. Должен сказать, что кое-какие вопросы мы поменяли и я вижу результат этих изменений. Это в лучшую сторону изменения, может еще какое-то время займет этот процесс, но если мы справимся с задачами в атаке, то все будет нормально. Здесь вопрос большинства, шансов достаточно чтобы только за счет большинства выигрывать матчи. Мы понимаем что это наш недостаток, будем исправлять», — сказал Билялетдинов.
«Ак Барс» проиграл четвертый матч из пяти игр.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|33
|21
|12
|46
|2
|Авангард
|31
|20
|11
|43
|3
|Лада
|33
|18
|15
|42
|4
|Ак Барс
|32
|19
|13
|40
|5
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|6
|Сал. Юлаев
|32
|19
|13
|39
|7
|Трактор
|32
|18
|14
|39
|8
|Сибирь
|32
|14
|18
|33
|9
|Нефтехимик
|31
|13
|18
|31
|10
|Амур
|31
|12
|19
|30
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|25
|12
|Адмирал
|29
|7
|22
|20
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|33
|23
|10
|49
|2
|Динамо М
|32
|21
|11
|45
|3
|Локомотив
|31
|19
|12
|40
|4
|Торпедо
|32
|19
|13
|40
|5
|СКА
|31
|18
|13
|36
|6
|ЦСКА
|31
|17
|14
|36
|7
|Северсталь
|31
|14
|17
|33
|8
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|11
|Витязь
|33
|11
|22
|26
|18.11
|14:00
|
Спартак – Лада
|5 : 3
|18.11
|14:30
|
Металлург Мг – Барыс
|2 : 0
|18.11
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|4 : 2
|18.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Сибирь
|3 : 2 ОТ
|18.11
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|1 : 3
|18.11
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|6 : 2
|18.11
|17:00
|
Локомотив – СКА
|1 : 2
|18.11
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|0 : 1
|18.11
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|3 : 1