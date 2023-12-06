Игнатьев: «У нас есть Ип, который решил исход игры с «Сочи» в нашу пользу»

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев прокомментировал победу над «Сочи» (5:4 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы хорошо начали, повели в счете в первом периоде. Второй период прошел как качели, было много моментов и у них, и у нас. Ну а в третьем соперники очень прилично добавили и по количеству голевых моментов явно нас превзошли. После четвертой пропущенной шайбы немножко игра успокоилась и перешла в овертайм, где опять-таки у соперников было больше моментов выиграть этот матч. Но у нас есть Брэндон Ип, который решил исход игры в нашу пользу и принес эти очень нужные два очка, так что всех наших немногочисленных мытищинских болельщиков с победой. Как говорится, с «детства за «Куньлунь», — цитирует пресс-служба лиги Игнатьева.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко за 39 игр. «Куньлунь» располагается на 9-й строчке (33 очка в 41 встрече).