Игнатьев: «У нас есть Ип, который решил исход игры с «Сочи» в нашу пользу»
Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев прокомментировал победу над «Сочи» (5:4 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Мы хорошо начали, повели в счете в первом периоде. Второй период прошел как качели, было много моментов и у них, и у нас. Ну а в третьем соперники очень прилично добавили и по количеству голевых моментов явно нас превзошли. После четвертой пропущенной шайбы немножко игра успокоилась и перешла в овертайм, где опять-таки у соперников было больше моментов выиграть этот матч. Но у нас есть Брэндон Ип, который решил исход игры в нашу пользу и принес эти очень нужные два очка, так что всех наших немногочисленных мытищинских болельщиков с победой. Как говорится, с «детства за «Куньлунь», — цитирует пресс-служба лиги Игнатьева.
«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко за 39 игр. «Куньлунь» располагается на 9-й строчке (33 очка в 41 встрече).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|40
|25
|15
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|38
|24
|14
|49
|4
|Ак Барс
|39
|23
|16
|48
|5
|Лада
|40
|20
|20
|48
|6
|Трактор
|39
|21
|18
|46
|7
|Автомобилист
|40
|20
|20
|44
|8
|Сибирь
|40
|17
|23
|41
|9
|Амур
|38
|15
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|14
|25
|36
|11
|Барыс
|39
|12
|27
|31
|12
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|40
|25
|15
|54
|2
|Динамо М
|39
|25
|14
|54
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|СКА
|38
|24
|14
|49
|6
|ЦСКА
|38
|21
|17
|44
|7
|Северсталь
|38
|17
|21
|40
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
|32
|11
|Витязь
|39
|13
|26
|31
|6.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|- : -