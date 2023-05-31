Жена Яшкина сообщила, что форвард еще не подписал контракт ни с одной командой
Надия Яшкина, жена форварда Дмитрия Яшкина, рассказала о планах хоккеиста на будущее.
31 мая главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Яшкин покинул клуб.
«Ребят, Дима ничего пока не выбрал и не подписал, как я и говорила. Я так же как и вы не знаю, где мы будем пока еще. Он находится в стадии, когда агент ведет переговоры, а он просто готовится к сезону, чтобы быть в лучшей форме. Мне очень жаль, что мы не остаемся в СКА. Классный, харизматичный тренер, крутейшие болельщики и город с историей. Также было жаль уходить из «Динамо», там тоже болельщики просто любовь. Но хоккей такая штука», — написала Яшкина в своем Telegram-канале.
По информации «СЭ», Яшкин подпишет контракт на три года с «Ак Барсом».
Яшкин перешел в СКА в конце июля 2022 года, подписав однолетний контракт. В минувшем сезоне чешский нападающий стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. 30-летний форвард сыграл за питерский клуб 67 матчей в прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ, набрав 62 (40+22) очка. В плей-офф он сыграл в 14 играх и набрал 7 (5+2) очков.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3