Ротенберг сообщил об уходе Яшкина из СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в Telegram-канале сообщил, что нападающий Дмитрий Яшкин покинул клуб.

«Хоккей — это жизнь, а в жизни иногда приходится расставаться даже с друзьями. В следующем сезоне СКА будет играть без Дмитрия Яшкина. Он был отличным капитаном и вписал свое имя в историю нашего клуба. Мы искренне благодарны Диме за хороший сезон, но сейчас наши пути расходятся. Мы были готовы оставить Дмитрия в СКА и сделали ему предложение о продлении контракта на хороших условиях. Однако здоровый клуб обязан учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность, поэтому удовлетворить все запросы игрока мы не можем. В такой ситуации оптимальное решение — уважительно расстаться и каждому идти своей дорогой. Дима, спасибо за классный год и удачи. Увидимся!» — написал Ротенберг.

По информации «СЭ», Яшкин подпишет контракт на три года с «Ак Барсом».

30-летний нападающий сыграл за питерский клуб 67 матчей в прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ, набрав 62 (40+22) очка. В плей-офф он сыграл в 14 играх и набрал 7 (5+2) очков.