Стала известна зарплата Окулова по новому контракту с ЦСКА

Нападающий Константин Окулов подписал новый контракт с ЦСКА на 2 года.

По информации «СЭ», зарплата Окулова составит 75 миллионов рублей в год.

За ЦСКА нападающий выступает с 2017 года. В прошедшем сезоне 28-летний хоккеист провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 54 (18+36) очка. В плей-офф на его счету 20 (6+14) очков в 27 играх.