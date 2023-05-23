Яшкин подпишет трехлетний контракт с «Ак Барсом»

Как стало известно «СЭ», нападающий Дмитрий Яшкин подпишет контракт на три года с «Ак Барсом».

В минувшем сезоне чешский форвард стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в составе СКА.

30-летний нападающий сыграл за питерский клуб 67 матчей в прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ, набрав 62 (40+22) очка.

В плей-офф он сыграл в 14 играх и набрал 7 (5+2) очков.