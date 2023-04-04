Жамнов выразил соболезнования в связи со смертью отца хоккеиста Мичкова

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов принес соболезнования в связи со смертью отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова.

«В первую очередь это трагедия для Мичкова. Для сына, который потерял отца. Отец его воспитывал, вложил в него всю душу. Это большая потеря для Матвея. Выражаю соболезнования», — приводит слова Жамнова RT.

4 апреля стало известно, что Андрей Мичков пропал. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь.

Позднее во вторник сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома. Отец нападающего СКА, выступавшего в сезоне-2022/23 за «Сочи» на правах аренды, был найден мертвым.