РЕН ТВ опубликовал кадры с места обнаружения тела отца хоккеиста Мичкова

РЕН ТВ опубликовал кадры с места обнаружения тела Андрея Мичкова, отца нападающего «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова.

4 апреля стало известно, что 51-летний Андрей Мичков пропал. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь.

Позднее во вторник сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома. Отец нападающего СКА, выступавшего в сезоне-2022/23 за «Сочи» на правах аренды, был найден мертвым.