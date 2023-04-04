РЕН ТВ опубликовал кадры с места обнаружения тела отца хоккеиста Мичкова
РЕН ТВ опубликовал кадры с места обнаружения тела Андрея Мичкова, отца нападающего «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова.
4 апреля стало известно, что 51-летний Андрей Мичков пропал. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь.
Позднее во вторник сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома. Отец нападающего СКА, выступавшего в сезоне-2022/23 за «Сочи» на правах аренды, был найден мертвым.
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Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 1
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
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Локомотив - Витязь
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