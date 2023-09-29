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Сегодня, 16:48

Жафяров высказался о поражении «Ак Барса» от «Торпедо» в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров высказался о поражении от «Торпедо» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ.

«Здесь всегда тяжело играть. Когда выходишь на лед, обо всем забываешь. Игра получилась зрелищной, хоть счет и небольшой. Никто не хотел уступать, где-то много что не получалось. Вратари здорово сыграли. Ахтямов — красавец. Мы где-то плохо сыграли, он нас подтащил, у него все впереди. Классный вратарь, думаю, у него все получится. Это хоккей, игра, а не какое-то действие алгоритмов, которое точно приведет к результату. У нас результат меняется каждую секунду, матчи складываются по-разному, конечно, мы всегда выходим играть на победу. Хочется помогать команде, иногда не получается, все пытаются это перевернуть. Все работают и не опускают руки, будем стараться продолжать играть хорошо. Любой балл на вес золота, поэтому все идет в копилочку, впереди много встреч», — приводит слова Жафярова Metaratings.ru.

«Торпедо» занимает первое место в Западной конференции, имея 19 очков. «Ак Барс» находится на третьей строчке Восточной конференции, набрав 15 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhafyarov-vyskazalsya-o-porazhenii-ak-barsa-ot-torpedo-v-kkhl-289455/
Дамир Жафяров
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ХК Ак Барс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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2 Лада 12 6 6 15
3 Ак Барс 11 7 4 15
4 Автомобилист 12 6 6 14
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6 Сал. Юлаев 10 6 4 12
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9 Барыс 11 3 8 10
10 Амур 10 3 7 9
11 Адмирал 10 3 7 8
12 Нефтехимик 11 3 8 8
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 11 9 2 19
2 Локомотив 11 8 3 16
3 Динамо М 11 8 3 16
4 Спартак 12 7 5 15
5 Сочи 11 7 4 14
6 СКА 11 6 5 12
7 Куньлунь РС 12 6 6 12
8 ЦСКА 12 5 7 11
9 Северсталь 10 5 5 11
10 Динамо Мн 10 4 6 9
11 Витязь 12 2 10 5
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