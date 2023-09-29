Жафяров высказался о поражении «Ак Барса» от «Торпедо» в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров высказался о поражении от «Торпедо» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ.

«Здесь всегда тяжело играть. Когда выходишь на лед, обо всем забываешь. Игра получилась зрелищной, хоть счет и небольшой. Никто не хотел уступать, где-то много что не получалось. Вратари здорово сыграли. Ахтямов — красавец. Мы где-то плохо сыграли, он нас подтащил, у него все впереди. Классный вратарь, думаю, у него все получится. Это хоккей, игра, а не какое-то действие алгоритмов, которое точно приведет к результату. У нас результат меняется каждую секунду, матчи складываются по-разному, конечно, мы всегда выходим играть на победу. Хочется помогать команде, иногда не получается, все пытаются это перевернуть. Все работают и не опускают руки, будем стараться продолжать играть хорошо. Любой балл на вес золота, поэтому все идет в копилочку, впереди много встреч», — приводит слова Жафярова Metaratings.ru.

«Торпедо» занимает первое место в Западной конференции, имея 19 очков. «Ак Барс» находится на третьей строчке Восточной конференции, набрав 15 очков.