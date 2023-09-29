«Динамо» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ 29 сентября

Московское «Динамо» сыграет с «Авангардом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 29 сентября, в пятницу. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Динамо» — «Авангард» будут доступны на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и КХЛ Prime. Начало эфира — 18.45 мск. Также игры регулярного емпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют сервисы Кинопоиск и Окко (необходимо подключить платную подписку).

Жители Омска и Омской область смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало эфира — 21.50 по местному времени.

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