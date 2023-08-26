Зайцев рассказал, что болельщики «Динамо» пожелали ему удачи после перехода в «Спартак»

Защитник Егор Зайцев рассказал, что болельщики «Динамо» пожелали ему удачи после перехода в «Спартак».

«Очень был рад оказаться в «Спартаке». Весь прошлый год я пытался осуществить переход из «Динамо», ждал обмена, но он так и не последовал, поэтому, когда стороны все-таки договорились, выдохнул с успокоением, поскольку эта ситуация держала в напряжении. После перехода из «Динамо» много болельщиков мне написали, пожелали удачи. По-человечески меня понимают, что каждому хоккеисту хочется развиваться и быть нужным команде. Мне никто не сказал, мол, как ты так мог. Все поняли меня, что мне было приятно, с легкой душой я начал новый путь в своей карьере. Мне всего 25 лет, вся карьера еще впереди. Конечно, это импульс: новый клуб, новый коллектив, дополнительные эмоции. Цель на развитие всегда стоит», — приводит слова Зайцева ТАСС.

8 июня красно-белые выменяли 25-летнего игрока у московского «Динамо» на денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Зайцев провел за бело-голубых 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+2». Всего на счету защитника 331 матч в КХЛ при 47 (10+37) набранных очках.