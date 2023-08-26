Хоккеист «Спартака» Бурмистров — о Жамнове: «Для меня это очень большой человек»

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о главном тренере Алексее Жамнове.

«Во-первых, для меня это очень большой человек. Он много времени провел в НХЛ, центральный нападающий был. Все подсказы, которые он говорит, приносят большую пользу», — сказал Бурмистров «СЭ».

В минувшем сезоне Бурмистров выступал за «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Он набрал 5 (2+3) очков за 51 матч в регулярном сезоне КХЛ. В плей-офф нападающий не отметился результативными действиями в 9 играх.