Завершился второй этап подготовки строительства «Арены Омск» — процедура выбора генерального подрядчика, сообщает официальный сайт «Авангарда».

На первом этапе проект прошел четыре стадии проверки — два ценовых аудита и две экспертизы — отдельно на изыскания и отдельно на проектно-сметную документацию. Из-за текущей экономической ситуации потребовалась более длительная подготовка к тендерным торгам — нестабильный курс доллара, который повлиял на цену материалов, закрытие поставок из-за границы — все это серьезно осложнило подготовительный процесс. В результате были проработаны более 170 компаний производителей и поставщиков для корректного формирования условий поставок и строительно-монтажных работ. В итоге до финального отбора были допущены две компании.

На сегодняшний момент тендерный отбор генерального подрядчика завершен, победитель — компания «Лимак».

1 июня 2020 года на площадке будущей Арены начнется подготовительный период, предшествующий началу строительства. Все работы пройдут с соблюдением обязательных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019). На строительной площадке будет организована жилая карантинная зона для иногородних строителей.