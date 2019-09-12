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Заварухин отметил, что «Сибири» было непросто в матче с минским «Динамо»

23:47
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин — о матче с минским «Динамо» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Тяжелая игра, — цитирует Заварухина «Хоккей Беларуси». — Настраивали ребят, что это другая команда, не как на предсезонке. Довольно хороший прессинг, мобильные, катаются, и мы полтора периода тяжело входили в игру. Здорово сыграл вратарь, и бригады меньшинства выстояли, плюс забили в большинстве. Это дало уверенности ребятам в третьем периоде, сыграли более раскрепощенно и забили нужный гол.

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Дополнительная информация

https://belarushockey.com/khl/news_list/2019/09/12/nikolaj-zavaruhin-nastraivali-rebjat,-chto-eto-drugoe-minskoe-dinamo/

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