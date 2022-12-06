Агент Дементьев поддержал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ
Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал сокращение лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трех хоккеистов.
«Я поддерживаю данное решение Министерства спорта РФ, — приводит Metaratings.ru слова Дементьева. — Считаю, что иностранные игроки, которые приезжают в КХЛ, по большей части не соответствуют необходимому уровню, но занимают рабочие места наших российских спортсменов. Очень многие люди связывают лимит с тем, что якобы есть какая-то связь между нашими молодыми игроками и иностранцами, идут такие разговоры. Я не вижу никакой связи».
Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона — с 1 августа 2023 года.
«Но есть очень важный фактор — если вы посмотрите в рамках национальной сборной России, то кто у нас будет играть в большинстве, когда большую часть игрового времени у нас в лиге занимают легионеры? И такое происходит в каждом клубе, практически в каждом. То есть сборной очень сложно, даже когда был Евротур, набрать ту пятерку, которая может разыгрывать большинство. Поэтому это просто один из аспектов того, какие преимущества мы получим при меньшем количестве иностранцев у нас в КХЛ», — подчеркнул Дементьев.
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|25
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|31
|6.12
|15:30
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Сибирь – Трактор
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|6.12
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Авангард – Сал. Юлаев
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Барыс – Ак Барс
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|17:00
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Автомобилист – Металлург
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|6.12
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Куньлунь – Витязь
|- : -
|6.12
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Нефтехимик – Сочи
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|6.12
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Динамо М – СКА
|- : -
|6.12
|19:30
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