Заседание суда по делу Телегина и Пелагеи вновь отложено
22:33
Заседание по делу о разделе имущества между нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей назначено на 18 марта, сообщает РИА Новости.
Никулинский районный суд Москвы в начале декабря официально утвердил развод между Телегиным и Пелагеей. О расставании пара объявила еще в конце 2019 года, еще год длился бракоразводный процесс. Раздел имущества бывших супругов был выделен в отдельное производство.
Заседание должно было пройти во вторник, но было отложено по «иным причинам».
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