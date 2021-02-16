Заседание суда по делу Телегина и Пелагеи вновь отложено

Заседание по делу о разделе имущества между нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей назначено на 18 марта, сообщает РИА Новости.

Никулинский районный суд Москвы в начале декабря официально утвердил развод между Телегиным и Пелагеей. О расставании пара объявила еще в конце 2019 года, еще год длился бракоразводный процесс. Раздел имущества бывших супругов был выделен в отдельное производство.

Заседание должно было пройти во вторник, но было отложено по «иным причинам».