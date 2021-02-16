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Заседание суда по делу Телегина и Пелагеи вновь отложено

22:33
Пелагея и Иван Телегин. Фото Instagram
Пелагея и Иван Телегин. Фото Instagram
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Заседание по делу о разделе имущества между нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей назначено на 18 марта, сообщает РИА Новости.

Никулинский районный суд Москвы в начале декабря официально утвердил развод между Телегиным и Пелагеей. О расставании пара объявила еще в конце 2019 года, еще год длился бракоразводный процесс. Раздел имущества бывших супругов был выделен в отдельное производство.

Заседание должно было пройти во вторник, но было отложено по «иным причинам».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/

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