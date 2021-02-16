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Крикунов — о матче с минским «Динамо»: «Соперник имел много моментов, но мы реализовали свои»

22:08
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (6:4).

— Матч получился напряженным. Первый период входили в игру после паузы, — цитирует тренера сайт москвичей. — Соперник имел много моментов, но мы реализовали свои. Во втором периоде сделали результат, но, к сожалению, звено молодых пропустило три гола. Хорошо, что все закончилось хорошо.

— Есть ли моменты в игре вашей команды, которые вас расстраивают?

— Много таких моментов. Играли несобранно, много подбора проигрывали. Есть над чем работать.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/144872-vladimir_krikunov____est__nad_chem_rabotat___

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