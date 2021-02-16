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Скабелка — о победе над «Северсталью»: «Вышли нацеленные больше на атаку, за что нас и наказали»

22:43
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:2)

«Длинная пауза у нас была перед этим матчем, 12 дней мы посвятили физической подготовке и другим моментам, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Здорово начали матч, и первый период полностью остался за нами, повели 2:0. Во втором периоде мы немного «понизили градус, это касается игры в обороне. Вышли нацеленные больше на атаку, за что нас «Северсталь» и наказала. Две контратаки пропустили, счет стал равный, и игра выровнялась. В третьем периоде мы не хотели проигрывать, ведя в счете. Ребята сделали все, чтобы выиграть матч — самоотверженного сыграли, на себя шайбу ловили, где-то Эдик (Эдвард Паскуале — прим. «СЭ») помог».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/16/481309.html

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