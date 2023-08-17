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Сегодня, 09:00

Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Вячеслав Войнов.
Фото ХК «Ак Барс»

Игрок «Ак Барса», олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не считает себя ветераном, а срок окончания карьеры будет зависеть от его здоровья.

— Я не считаю себя ветераном, — сказал Войнов. — К возрасту отношусь спокойно. Во всех командах, начиная еще с «Трактора», всегда был самым молодым. Причем намного моложе. Пришел в Питер — там Ковальчук, Артюхин, Дацюк, Кутейкин. Все старше меня на 8-10 лет. Мне уже было под 30, но все равно считался молодым. И потом — бах резко! Хотя сейчас у нас команда более-менее равномерная. Нет такого, что кто-то ветеран, а кто-то — молодой. 33 — это конец пика. Но когда ты правильно работаешь, правильно тренируешься, не теряешь интерес к своему делу, то все будет хорошо.

— А у вас есть интерес? А то смотришь на вас со стороны и думаешь, что вам вообще ничего не надо.

— Иногда моя внешность не показывает всего, что происходит внутри. Я никогда не работал в хоккее. Хоккей — мое хобби, которое еще и приносит мне доход. Я счастливый человек, который может заниматься любимым делом и получать за это деньги. Бывает тяжело, надо переламывать, когда что-то не нравится. Только тогда понимаешь, что это твоя работа.

— До скольких лет вы бы хотели выступать на профессиональном уровне?

— Не могу ответить на этот вопрос. Все зависит от здоровья. Когда начну понимать, что оно не позволяет играть на высоком уровне, то обманывать бы никого не хотелось. В том числе и себя.

Вячеслав Войнов. «После окончания карьеры хотел бы жить и в России, и в США». Откровенный разговор с Войновым

Вячеслав Войнов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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