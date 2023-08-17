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Сегодня, 09:15

Защитник Войнов рассказал, какие новые хоккейные правила ему не нравятся, и объяснил почему

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Вячеслав Войнов.
Фото ХК «Ак Барс»

Игрок «Ак Барса», олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился своим видением изменений в хоккейных правилах.

— Вы недавно были на встрече с судьями, где они объясняли новые правила. Какие из них вам по душе, какие нет?

— Да, в принципе, их немного. Три секунды (нельзя стоять с шайбой за воротами в своей зоне более трех секунд. — Прим. «СЭ»). Штраф за открытую калитку.

— Как относитесь к правилам трех секунд?

— Интересно было бы посмотреть, как это работает. Как по мне, лучше бы убрали правило, где атакующий игрок выбирает сторону в зоне атаки, где должно быть вбрасывание. Потому что оно все время происходит только с одной стороны.

— Почему?

— Сейчас 99 процентов вбрасываний в зоне атаки происходит только в левом углу. Потому что праворуких центров у нас в лиге практически нет. Был Найт, который чуть ли не единственный брал правую сторону. Получается, игра идет однообразная, так как вбрасывание все время слева. Леворукий форвард выигрывает на удобную сторону, а правый защитник никогда не получает шайбу. Ну если и получает, то это редкость. Шанс у правого защитника получить шайбу в зоне атаки, нанести бросок — меньше. А сейчас все одинаково. Ты либо борешься за позицию, либо стоишь на синей линии.

— А в целом на игру оно повлияло?

— Я так понимаю, оно сделано для того, чтобы центральный нападающий чаще выигрывал вбрасывание, так как выбирает свою сильную сторону. Чтобы атакующая команда чаще выигрывала шайбу и было больше голов.

— То есть лучше вернуть как было? Чтобы сторона вбрасывания в зоне атаки назначалась в том месте, где ближе вылетела или была остановлена шайба?

— Мое мнение, что да. Но это просто мое видение. Что касается трех секунд, то это тоже так себе правило. Когда в борьбе защитник пытается принять правильное решение и ему назначат штраф за то, что он простоял за воротами четыре секунды, это не очень понятно. Да, когда защитник берет шайбу, долго стоит и ждет, пока обе команды поменяются, тут согласен — это затяжка игры и штраф две минуты. Но ведь бывают игровые ситуации, из которых ты ищешь выход, — вот это немного другое. Например, нападающий соперника стоит перед воротами и ждет, какое решение ты примешь.

— А вы обманите его.

— Ха-ха! Ну вот сейчас будем обманывать!

Вячеслав Войнов. «После окончания карьеры хотел бы жить и в России, и в США». Откровенный разговор с Войновым

Вячеслав Войнов
Хоккей
КХЛ
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