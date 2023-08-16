СКА пожертвует семье Амирова миллион рублей призовых за победу в предсезонном турнире
Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что клуб пожертвует семье скончавшегося форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова миллион рублей призовых за победу в предсезонном турнире в Сочи.
«Новость о преждевременной кончине нашего товарища Родиона Амирова потрясла до глубины души всех в нашей команде — тренеров, игроков, персонал. Как вы помните, на прошлой неделе СКА стал победителем турнира Лига Ставок Sochi XHL и выиграл миллион рублей. Сегодня мы сообща решили перевести эти деньги семье Родиона Амирова.
Наш друг Родион, мы никогда тебя не забудем!» — написал Ротенберг в Telegram-канале.
В понедельник, 14 августа, стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В 2022 году у хоккеиста был обнаружен рак головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
Амиров дебютировал за «Салават Юлаев» в 2019 году. В мае этого года уфимский клуб продлил с ним контракт на один сезон.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -