СКА пожертвует семье Амирова миллион рублей призовых за победу в предсезонном турнире

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что клуб пожертвует семье скончавшегося форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова миллион рублей призовых за победу в предсезонном турнире в Сочи.

«Новость о преждевременной кончине нашего товарища Родиона Амирова потрясла до глубины души всех в нашей команде — тренеров, игроков, персонал. Как вы помните, на прошлой неделе СКА стал победителем турнира Лига Ставок Sochi XHL и выиграл миллион рублей. Сегодня мы сообща решили перевести эти деньги семье Родиона Амирова.

Наш друг Родион, мы никогда тебя не забудем!» — написал Ротенберг в Telegram-канале.

В понедельник, 14 августа, стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В 2022 году у хоккеиста был обнаружен рак головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Амиров дебютировал за «Салават Юлаев» в 2019 году. В мае этого года уфимский клуб продлил с ним контракт на один сезон.