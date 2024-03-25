Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов в интервью «СЭ» прокомментировал введение перекрестного плей-офф в КХЛ с сезона-2023/24.

— Впервые в истории КХЛ проводится перекрестный плей-офф. Уже заметили какие-то изменения? «Трактор» сыграл с «Динамо», а мог играть с «Металлургом».

— Для меня серия с «Магниткой» была бы, конечно, интересной. А так — как есть, так есть. Ни плюсов, ни минусов. Такой плей-офф — разнообразие для болельщиков. Зачастую в конференциях проходили одни и те же пары. Так что, думаю, перекрестный плей-офф — это неплохо. Надо что-то пробовать, придумывать.

— В двух парах «Восток» ведет, в одной уже выиграл. Значит ли это, что ваша конференция сильнее «Запада»?

— Однозначно не могу сказать. В регулярке команды Восточной конференции всегда до последнего борются за плей-офф. Как было и в этом году. На «Западе» чуть попроще. Но не думаю, что сейчас это что-то решает, из какой конференции команды в плей-офф.

С сезона-2023/24 плей-офф КХЛ проходит в перекрестном формате. Первый раунд играется по классической схеме, а во втором пересекаются команды двух конференций.

«Трактор» является единственной командой, которая гарантировала себе место в полуфинале Кубка Гагарина.