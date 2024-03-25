Вратарь Ежов завершил игровую карьеру

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов на итоговой пресс-конференции после сезона-2023/24 прокомментировал будущее вратаря Ильи Ежова и защитника Евгения Бирюкова.

«Илья Ежов завершил свою хоккейную карьеру. Евгений Бирюков раздумывает, но окончательное решение еще не принял», — сказал Козлов.

В КХЛ 37-летний Ежов сыграл 469 матчей, в которых одержал 188 побед. Кроме «Салавата Юлаева» голкипер выступал за СКА, «Ладу», «Нефтехимик», «Витязь». Вместе с армейцами он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2014/15.