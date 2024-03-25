Дронов — об обмене из «Металлурга»: «Я до последнего не хотел уходить из клуба»
Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов в интервью «СЭ» прокомментировал обмен из магнитогорского «Металлурга», который состоялся в конце декабря 2023 года.
— Вы сменили команду по ходу сезона, в результате обмена перешли из «Металлурга» в «Трактор». Довольны тем, как все сложилось в итоге?
— Все, что ни делается, — все к лучшему. Я до последнего не хотел уходить из «Магнитки». Меня просто поставили перед фактом. Обмен я никогда не просил. Потому что мы вошли в сезон, и возникшие проблемы с тренером должны были решить сами. Как есть, так есть. Это было лучше для меня, у «Магнитки» тоже все хорошо.
— Для обороны «Трактора» вы стали важным пазлом. Чувствуете свою значимость для команды?
— Конечно. Я играю больше всех. На меня рассчитывают. Для этого я и нужен здесь — чтобы помочь команде. Буду стараться это сделать. Для меня очень важно выигрывать.
В текущем сезоне КХЛ Дронов сыграл за «Трактор» 33 матча и набрал 9 (1+8) очков.
Челябинский клуб является единственной командой, которая гарантировала себе место в полуфинале Кубка Гагарина.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 3
|
Металлург Мг - Спартак
|2 - 1
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|1 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|25.03
|19:30
|
СКА – Автомобилист
|- : -