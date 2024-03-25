Дронов — об обмене из «Металлурга»: «Я до последнего не хотел уходить из клуба»

Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов в интервью «СЭ» прокомментировал обмен из магнитогорского «Металлурга», который состоялся в конце декабря 2023 года.

— Вы сменили команду по ходу сезона, в результате обмена перешли из «Металлурга» в «Трактор». Довольны тем, как все сложилось в итоге?

— Все, что ни делается, — все к лучшему. Я до последнего не хотел уходить из «Магнитки». Меня просто поставили перед фактом. Обмен я никогда не просил. Потому что мы вошли в сезон, и возникшие проблемы с тренером должны были решить сами. Как есть, так есть. Это было лучше для меня, у «Магнитки» тоже все хорошо.

— Для обороны «Трактора» вы стали важным пазлом. Чувствуете свою значимость для команды?

— Конечно. Я играю больше всех. На меня рассчитывают. Для этого я и нужен здесь — чтобы помочь команде. Буду стараться это сделать. Для меня очень важно выигрывать.

В текущем сезоне КХЛ Дронов сыграл за «Трактор» 33 матча и набрал 9 (1+8) очков.

Челябинский клуб является единственной командой, которая гарантировала себе место в полуфинале Кубка Гагарина.