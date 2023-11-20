Защитник «Торпедо» Силаев оценил выступление команды под руководством Ларионова

Защитник «Торпедо» Антон Силаев прокомментировал работу под руководством главного тренера Игоря Ларионова.

«Игорь Николаевич сам по себе очень сдержанный человек, правильный и воспитанный. Он мне просто сразу дал понять в начале сезона, что если я хочу играть здесь, я буду играть здесь. Если я так же буду работать, то я буду играть здесь. Если я не буду работать, то соответственно буду играть в МХЛ. Просто дал понять, что это взрослая команда, которая требует результат. У нас цель — Кубок Гагарина. Если увидят, что я шаляй-валяй, я не буду играть. Вот и все», — цитирует Силаева Sport24.

«Торпедо» идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.