«Адмирал» выставил канадца Граоваца на драфт отказов

«Адмирал» выставил нападающего Тайлера Граоваца на драфт отказов, сообщает пресс-служба команды.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать канадца в свою систему.

В этом сезоне 30-летний хоккеист провел 20 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «-3».

«Адмирал» в 30 матчах набрал 22 очка и расположился на 12-м месте турнирной таблицы Восточной конференции.