Защитник Токранов может вернуться из СКА в «Ак Барс»

По информации «СЭ», защитник СКА Василий Токранов может вернуться в «Ак Барс» по окончании контракта с армейцами. Его договор с командой из Санкт-Петербурга истекает 30 апреля.

Токранов выигрывал Кубок Гагарина с казанским клубом в сезоне-2017/18, после чего подписал четырехлетний контракт со СКА.

В прошедшем регулярном чемпионате 32-летний Токранов провел 8 матчей, в которых забросил 1 шайбу. В плей-офф на его счету также 8 игр и 1 результативная передача.