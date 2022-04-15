«Ак Барс» планирует подписать Радулова

По информации «СЭ», «Ак Барс» планирует в межсезонье подписать контракт с форвардом «Далласа» Александром Радуловым. Контракт 35-летнего российского хоккеиста со «Старз» кончается после этого сезона.

Радулов выступает за «Даллас» с 2017 года. В текущем сезоне нападающий провел 66 матчей и набрал 21 (4+17) очко за «Старз».

В составе «Салавата Юлаева» форвард становился обладателем Кубка Гагарина 2011 года.

Ранее Радулов также выступал за «Нэшвилл», «Монреаль», московское «Динамо», ЦСКА и другие клубы.