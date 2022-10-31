Защитник «Сочи» Галенюк выбыл на месяц из-за травмы

Защитник «Сочи» Данила Галенюк, поймавший на себя шайбу в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:6), получил травму нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

Ориентировочный срок восстановления — около четырех недель.

В нынешнем сезоне 22-летний хоккеист провел 18 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «минус 12».