Защитник СКА Зоркин дисквалифицирован на одну игру за драку в матче с «Куньлунем»

Защитник СКА Никита Зоркин дисквалифицирован на одну игру за драку в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:3 Б), сообщает сайт КХЛ.

«В соответствии с п. 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ игрок, наказанный вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф. Таким образом, защитник СКА Никита Зоркин пропустит ближайший матч своей команды», — говорится в сообщении на сайте лиги.

В своем первом матче за армейцев в конце первого периода Зоркин подрался с игроком обороны «Куньлуня» Райаном Спроулом.