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Сегодня, 18:47

Защитник СКА Зоркин дисквалифицирован на одну игру за драку в матче с «Куньлунем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник СКА Никита Зоркин дисквалифицирован на одну игру за драку в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:3 Б), сообщает сайт КХЛ.

«В соответствии с п. 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ игрок, наказанный вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф. Таким образом, защитник СКА Никита Зоркин пропустит ближайший матч своей команды», — говорится в сообщении на сайте лиги.

В своем первом матче за армейцев в конце первого периода Зоркин подрался с игроком обороны «Куньлуня» Райаном Спроулом.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/05/506533.html
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
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