«Северсталь» победила минское «Динамо» и прервала серию из четырех поражений подряд

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«Северсталь» в гостях победила минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Иван Подшивалов, Александр Суворов, Павел Денисов и Кирилл Пилипенко.

За минчан забивали Райан Спунер, Владимир Алистров и Шон Лалонд.

«Северсталь» прервала серию из четырех поражений подряд.