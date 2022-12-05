Владимир Юрзинов: «Если Билялетдинов возьмет все в свои руки, то «Ак Барс» выберется»
Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший прокомментировал возвращение Зинэтулы Билялетдинова в тренерский штаб «Ак Барса».
— Зинэтула Хайдярович — опытный тренер, который выигрывал много титулов. Даже его присутствие на скамейке добавит уверенности игрокам. Он будет ведущей персоной в тренерском штабе «Ак Барса». Я еще помню, как мы впервые столкнулись с ним в Евролиге в Финале четырех в сезоне 1998/99, когда Билялетдинов тренировал московское «Динамо», а я — финский «Ильвес». Уже тогда прослеживался его стиль, а команды всегда были организованные.
— Благодаря Билялетдинову команда может выбраться из такой ситуации?
— Если Билялетдинов возьмет все в свои руки, то «Ак Барс» выберется. Зинэтуле Хайдяровичу надо браться за дело по-настоящему. Чтобы исправить положение, нужна рука опытного наставника, — сказал Юрзинов «РБ Спорт».
Известный специалист выигрывал с казанским клубом чемпионат России в 2006 году и три Кубка Гагарина (в 2009, 2010 и 2018 годах).
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Динамо Мн – Северсталь
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