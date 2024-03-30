Защитник СКА Сергеев продолжит карьеру в «Ак Барсе»

Как стало известно «СЭ», защитник СКА Артем Сергеев покинет армейский клуб в межсезонье.

По нашей информации, Сергеев продолжит карьеру в «Ак Барсе».

В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 10 (2+8) очков. В 10 играх плей-офф у защитника 3 (1+2) очка.