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Сегодня, 10:55

Генменеджер «Амура» объявил об уходе Коршкова из команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило объявил об уходе из команды нападающего Егора Коршкова.

«Могу сказать, что Егора Коршкова на следующий сезон в «Амуре» не будет. Дело даже не в финансовой части – мы даже не вышли на финансовый вопрос о подписании контракта. Мы сели, спокойно обсудили его дальнейшую судьбу. Он изъявил желание на следующий сезон играть в другом клубе, ссылаясь на частую смену часовых поясов, перелеты.

Мы сделали все возможное, чтобы его сохранить, но Егор честно сказал, что принял такое решение. Здесь было все честно. Спасибо Егору за работу, за хороший сезон», – сказал Покотило на пресс-конференции по итогам сезона.

Коршков набрал 44 (15+29) очка в 67 матчах за «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф в активе 27-летнего форварда 3 (2+1) очка в шести играх.

Ранее «СЭ» сообщал, что в услугах Коршкова заинтересованы «Металлург» и «Автомобилист».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s2IwnTWKPdo
Егор Коршков
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала Счет в серии
СКА - Автомобилист
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1 - 4
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2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
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4. Автомобилист - СКА
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5. СКА - Автомобилист
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Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
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1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
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5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
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5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
3 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
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1. Авангард - Локомотив
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2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
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3 - 1
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1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
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Авангард - Лада
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
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Локомотив - ЦСКА
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Сал. Юлаев - Трактор
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