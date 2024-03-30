Генменеджер «Амура» объявил об уходе Коршкова из команды
Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило объявил об уходе из команды нападающего Егора Коршкова.
«Могу сказать, что Егора Коршкова на следующий сезон в «Амуре» не будет. Дело даже не в финансовой части – мы даже не вышли на финансовый вопрос о подписании контракта. Мы сели, спокойно обсудили его дальнейшую судьбу. Он изъявил желание на следующий сезон играть в другом клубе, ссылаясь на частую смену часовых поясов, перелеты.
Мы сделали все возможное, чтобы его сохранить, но Егор честно сказал, что принял такое решение. Здесь было все честно. Спасибо Егору за работу, за хороший сезон», – сказал Покотило на пресс-конференции по итогам сезона.
Коршков набрал 44 (15+29) очка в 67 матчах за «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф в активе 27-летнего форварда 3 (2+1) очка в шести играх.
Ранее «СЭ» сообщал, что в услугах Коршкова заинтересованы «Металлург» и «Автомобилист».
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