Никишин — о голе в ворота «Спартака»: «Радовался не в обиду кому-то»

Защитник СКА Александр Никишин поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (6:4).

— Вы забили классный гол и очень бурно радовались. Спартаковские болельщики на вас не обижаются?

— Радовался не в обиду кому-то. Просто до этого в мою смену забили гол в наши ворота. А в том моменте увидел, что Квартальнов может уйти к нашим воротам — взял ноги в руки и побежал обратно. А тут шайба отскакивает, и я смог забить. Эмоции нахлынули. Не хотел никого обидеть. Быстренько порадовался и опустил руки.

— Для вас это уже второй матч против «Спартака» в Москве. Испытываете особые эмоции, когда возвращаетесь?

— Первый матч был более эмоциональный. Вроде бы только уехал с этой арены и вернулся играть против «Спартака». А сейчас прошло 24 игры — после всех этих матчей уже не думаешь по поводу прошлого.

— Летом вы в шутку говорили, что опасаетесь реакции болельщиков «Спартака», но вас встретили нормально. Опасения были напрасными?

— Понятно, что между нашими и спартаковскими болельщиками не очень хорошие отношения. Но я лично хорошо отношусь и к тем, и к другим. Мне было приятно сегодня доставить удовольствие болельщикам.

— СКА уверенно лидирует в таблице. Есть цель сделать победную серию из десяти побед, чтобы было больше, чем у ЦСКА, который сейчас выиграл девять матчей подряд?

— Не считаем, сколько у нас побед подряд. Будет приятно, если мы останемся впереди и продолжим свою серию. Таблица плавающая, не хочется, чтобы нас догоняли. В Москве были сложные матчи. Скоро улетаем на Дальний Восток. Постараемся зацепиться за все игры, которые есть. Попытаемся сделать отрыв еще больше, но подсчета побед нет.

— Комфортно чувствуете себя в СКА? Прошло всего два месяца, но кажется, что вы давно в команде.

— Комфорт создают партнеры. Изначально меня приняли отлично. Понятно, что было стеснение и дискомфорт, но, когда начался сезон, все подбадривали. Коллектив сплотился. Уже не чувствую разницы между командой, в которой был несколько лет, и командой, в которой нахожусь несколько месяцев. Ощущаю себя отлично! Если бы однажды случилось возвращение обратно, даже не знаю, где я лучше бы себя чувствовал.