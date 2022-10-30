Никишин — о голе в ворота «Спартака»: «Радовался не в обиду кому-то»
Защитник СКА Александр Никишин поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (6:4).
— Вы забили классный гол и очень бурно радовались. Спартаковские болельщики на вас не обижаются?
— Радовался не в обиду кому-то. Просто до этого в мою смену забили гол в наши ворота. А в том моменте увидел, что Квартальнов может уйти к нашим воротам — взял ноги в руки и побежал обратно. А тут шайба отскакивает, и я смог забить. Эмоции нахлынули. Не хотел никого обидеть. Быстренько порадовался и опустил руки.
— Для вас это уже второй матч против «Спартака» в Москве. Испытываете особые эмоции, когда возвращаетесь?
— Первый матч был более эмоциональный. Вроде бы только уехал с этой арены и вернулся играть против «Спартака». А сейчас прошло 24 игры — после всех этих матчей уже не думаешь по поводу прошлого.
— Летом вы в шутку говорили, что опасаетесь реакции болельщиков «Спартака», но вас встретили нормально. Опасения были напрасными?
— Понятно, что между нашими и спартаковскими болельщиками не очень хорошие отношения. Но я лично хорошо отношусь и к тем, и к другим. Мне было приятно сегодня доставить удовольствие болельщикам.
— СКА уверенно лидирует в таблице. Есть цель сделать победную серию из десяти побед, чтобы было больше, чем у ЦСКА, который сейчас выиграл девять матчей подряд?
— Не считаем, сколько у нас побед подряд. Будет приятно, если мы останемся впереди и продолжим свою серию. Таблица плавающая, не хочется, чтобы нас догоняли. В Москве были сложные матчи. Скоро улетаем на Дальний Восток. Постараемся зацепиться за все игры, которые есть. Попытаемся сделать отрыв еще больше, но подсчета побед нет.
— Комфортно чувствуете себя в СКА? Прошло всего два месяца, но кажется, что вы давно в команде.
— Комфорт создают партнеры. Изначально меня приняли отлично. Понятно, что было стеснение и дискомфорт, но, когда начался сезон, все подбадривали. Коллектив сплотился. Уже не чувствую разницы между командой, в которой был несколько лет, и командой, в которой нахожусь несколько месяцев. Ощущаю себя отлично! Если бы однажды случилось возвращение обратно, даже не знаю, где я лучше бы себя чувствовал.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|25
|23
|2
|47
|2
|ЦСКА
|23
|16
|7
|35
|3
|Динамо М
|25
|15
|10
|34
|4
|Локомотив
|23
|14
|9
|31
|5
|Торпедо
|24
|14
|10
|29
|6
|Витязь
|24
|11
|13
|28
|7
|Спартак
|25
|11
|14
|27
|8
|Динамо Мн
|24
|10
|14
|24
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|26
|9
|17
|21
|11
|Сочи
|22
|3
|19
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|24
|17
|7
|37
|2
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|33
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|25
|14
|11
|30
|5
|Адмирал
|24
|12
|12
|27
|6
|Ак Барс
|23
|10
|13
|24
|7
|Авангард
|24
|10
|14
|23
|8
|Барыс
|25
|11
|14
|23
|9
|Трактор
|25
|10
|15
|23
|10
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
|11
|Амур
|23
|7
|16
|18
|31.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -