Защитник «Сибири» Чайковски: «Наша команда играла очень здорово, все молодцы»

Защитник «Сибири» Михаил Чайковски оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3).

«Наша команда играла очень здорово, все молодцы. Вытащили игру! Было сегодня очень много удалений. Хорошо, что забили не только в большинстве, но и в меньшинстве. Наши последние матчи заканчиваются с разницей в одну шайбу. Это связано с тем, что все команды борются за очки. То, что у меня нет голов, я не переживаю и не расстраиваюсь. Много играю в меньшинстве, помогаю команде», — цитирует защитника пресс-служба официального сайта КХЛ.

После этой игры «Сибирь» с 28 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» расположился на 5-й позиции (23 очка).