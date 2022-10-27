Защитник «Сибири» Чайковски: «Наша команда играла очень здорово, все молодцы»
Защитник «Сибири» Михаил Чайковски оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3).
«Наша команда играла очень здорово, все молодцы. Вытащили игру! Было сегодня очень много удалений. Хорошо, что забили не только в большинстве, но и в меньшинстве. Наши последние матчи заканчиваются с разницей в одну шайбу. Это связано с тем, что все команды борются за очки. То, что у меня нет голов, я не переживаю и не расстраиваюсь. Много играю в меньшинстве, помогаю команде», — цитирует защитника пресс-служба официального сайта КХЛ.
После этой игры «Сибирь» с 28 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» расположился на 5-й позиции (23 очка).
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|9
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|20
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|Нефтехимик
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|9
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1.11
|27.10
|12:00
|
Амур – Северсталь
|5 : 2
|27.10
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|4 : 3
|27.10
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
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