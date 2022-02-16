Защитник Шулак покинул «Адмирал» и продолжит сезон в Швеции

Защитник «Адмирала» Либор Шулак, в связи с досрочным окончанием сезона КХЛ, продолжит карьеру в шведском клубе «Эребру».

«Либор обратился к нам с просьбой о переходе. Зная его ответственный подход к работе и понимая, что ему нужна игровая практика, клуб пошёл навстречу», — прокомментировал переход спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин пресс-службе клуба.

В этом сезоне чешский игрок обороны провел в КХЛ 49 матчей, набрав 26 (8+18) очков при показателе полезности «-10».