Защитник Шулак подпишет контракт с «Авангардом»

Как стало известно «СЭ», защитник «Адмирала» Либор Шулак в следующем сезоне будет играть за «Авангард».

Чешский хоккеист официально подпишет контракт после истечения соглашения с «Адмиралом», которое действует до 30 апреля.

29-летний защитник в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ провел 67 матчей и набрал 40 (13+27) очков. В плей-офф чешский хоккеист забросил две шайбы в 11 играх.

В КХЛ он играет с 2019 года.