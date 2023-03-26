«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в шестом матче и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 3:1.
Голами в составе казанской команды отметились Никита Дыняк, оформивший дубль, и Илья Сафонов. За клуб из Владивостока забил Николай Чебыкин.
«Ак Барс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с «Авангардом».
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Шестой матч
«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Голы: Сафонов — 3 (Воронков, Адамчук), 2:46 — 0:1. Дыняк — 3 (Галимов), 7:27 — 0:2. Дыняк — 4 (Галимов), 22:16 — 0:3. Чебыкин — 2 (бол., Берлев, Лисовец), 25:33 — 1:3.
Вратари: Серебряков — Билялов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 20 (3+6+11) — 38 (18+15+5).
Судьи: Гашилов, Наумов.
26 марта. Владивосток. Фетисов Арена. 5818 зрителей.
Счет в серии: 2-4.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 2
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|26.03
|10:00
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 3