На строительство «Омск-Арены» дополнительно выделено более 2,5 млрд рублей
17:10
Свыше 2,5 млрд рублей будет дополнительно направлено на завершение строительства «Омск-Арены». Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Сообщается, что новый многофункциональный спортивный комплекс в Омске откроется в 2022 году. Он сможет принимать соревнования по хоккею, следж-хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. В 2023 году на льду «Омск-Арены» пройдут матчи юниорского чемпионата мира по хоккею.
В 2020 году на софинансирование строительства арены из резервного фонда Правительства было направлено более 2,4 млрд рублей. Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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