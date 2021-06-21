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На строительство «Омск-Арены» дополнительно выделено более 2,5 млрд рублей

17:10
«Омск-Арена».
«Омск-Арена».
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Свыше 2,5 млрд рублей будет дополнительно направлено на завершение строительства «Омск-Арены». Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Сообщается, что новый многофункциональный спортивный комплекс в Омске откроется в 2022 году. Он сможет принимать соревнования по хоккею, следж-хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. В 2023 году на льду «Омск-Арены» пройдут матчи юниорского чемпионата мира по хоккею.

В 2020 году на софинансирование строительства арены из резервного фонда Правительства было направлено более 2,4 млрд рублей. Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Дополнительная информация:

http://government.ru/news/42557/

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