Защитник Сараев продлил контракт с «Витязем»

Защитник Вячеслав Сараев подписал новый контракт с «Витязем», сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 22-летний игрок обороны провел в КХЛ только 1 встречу.

Всего на его счету 6 матчей в лиге. Он не набирал очков и имеет показатель полезности «минус 2».