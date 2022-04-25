«Витязь» продлил контракт с тремя игроками

«Витязь» подписал новые контракт с нападающими Кириллом Рассказовым и Михаилом Смолиным. Также новый договор заключил защитник Игорь Рыдченко. Все хоккеисты подписали соглашения на один сезон, сообщает сайт клуба.

29-летний Рассказов в прошлом сезоне также выступал за «Торпедо» и «Северсталь». Всего он провел в регулярном чемпионате 25 матчей и набрал 8 (5+3) очков.

24-летний Смолин отметился 12 (6+6) результативными баллами в 34 встречах.

20-летний Рыдченко в прошедшем сезоне дебютировал в КХЛ.