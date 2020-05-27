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Защитник «Салавата Юлаева» Бирюков рассказал, почему русские хороши в хоккее, а не в футболе

09:31
Евгений Бирюков (слева). Фото ХК «Салават Юлаев».
Евгений Бирюков (слева). Фото ХК «Салават Юлаев».
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков сравнил российский хоккей и российский футбол.

— Почему русские хороши в хоккее, а в футболе нет?

— Наверное, потому что в советские времена у нас был культ хоккея, а после этого появилась очень хорошая школа. Думаю, что эти традиции продолжаются, но, мне кажется, футбол с каждым годом становится все лучше, — цитирует Бирюкова официальный сайт клуба.

34-летний хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург» с 2005 по 2020 год. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Гагарина.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/evgenij-biryukov-eto-novaya-stupen-v-karere-na-kotoruyu-mne-interesno-vstat/

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