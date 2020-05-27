Защитник «Салавата Юлаева» Бирюков рассказал, почему русские хороши в хоккее, а не в футболе
09:31
Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков сравнил российский хоккей и российский футбол.
— Почему русские хороши в хоккее, а в футболе нет?
— Наверное, потому что в советские времена у нас был культ хоккея, а после этого появилась очень хорошая школа. Думаю, что эти традиции продолжаются, но, мне кажется, футбол с каждым годом становится все лучше, — цитирует Бирюкова официальный сайт клуба.
34-летний хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург» с 2005 по 2020 год. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Гагарина.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/evgenij-biryukov-eto-novaya-stupen-v-karere-na-kotoruyu-mne-interesno-vstat/
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