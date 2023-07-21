Защитник Рукавишников покинул СКА

Как стало известно «СЭ», защитник Роман Рукавишников расторг контракт со СКА по обоюдному согласию.

По нашей информации, 31-летний россиянин близок к переходу в «Спартак».

Рукавишников выступал за СКА с 2014 по 2019 год, после чего провел три сезона в «Ак Барсе», а затем вернулся в клуб из Санкт-Петербурга в 2022 году.

В сезоне-2022/23 хоккеист набрал 6 (1+5) очков в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 2 (1+2) очка в 9 играх Кубка Гагарина.