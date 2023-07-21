Швец-Роговой из-за травмы не сыграет за СКА в сезоне-2023/24
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий петербуржцев Артем Швец-Роговой из-за повреждения пропустит весь будущий сезон.
28-летний форвард внесен в список травмированных до конца сезона-2023/24.
«За четыре с половиной года в СКА Артем показал себя классным нападающим, настоящим профессионалом и отличным парнем. Желаю ему полностью восстановиться и как можно скорее вернуться на свой прежний уровень и даже превзойти его. Артем, вся команда с тобой! Мы обязательно еще сыграем вместе и победим!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
В прошедшем сезоне Швец-Роговой набрал 4 (1+3) очка в 11 матчах регулярного сезона КХЛ. В плей-офф на его счету 1 шайба в 7 играх.
Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга
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