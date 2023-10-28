Защитник «Авангарда» Пайгин помещен в список отказов

Защитник Зият Пайгин помещен в список отказов, сообщили в «Авангарде». Причина такого решения не называется.

За 48 часов с момента занесения игрока в этот список он не был выбран ни одним из клубов КХЛ.

Таким образом, 28-летний защитник отправится в команду клуба ВХЛ или в иную команду, не входящую в систему КХЛ.

Ранее спортсмен выступал в «Ак Барсе», «Сочи», «Локомотиве», «Ладе» и других клубах.