«Сибирь» и ЦСКА в субботу, 28 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске. Начало — 13.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Сибирь» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Сибирь» набрала 25 очков и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе ЦСКА 26 баллов, команда находится на 5-м месте Западной конференции.

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