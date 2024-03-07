Защитник «Нефтехимика» Хохлов рассказал о своих ритуалах во время плей-офф

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов рассказал, какие хоккейные ритуалы он соблюдал во время плей-офф.

«Когда доходил до финала ВХЛ с «Ижсталью», то не менял шнурки на коньках. Если шнурок рвался, я его связывал. Еще не стирал перчатки, чтобы удачу не смыть. Борода особо не росла, но не стригся точно», — цитирует Хохлова Legalbet.

По итогам ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции, набрав 69 очков в 68 играх.

29-летний Хохлов сыграл 44 матча, в которых набрал 11 (5+6) очков.